В Ростовской области из-за COVID-19 закрыли 141 класс в 104 школах

Заболеваемость среди детей «имеет тенденцию к снижению» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полностью закрытых школ из-за COVID-19 в Ростовской области сейчас нет. Об этом на заседании оперативного штаба сегодня, 27 декабря, сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- На 24 число закрытых школ и детсадов полностью по коронавирусу нет. Временно прекратили работу 26 групп в 21 саду и 141 класс в 104 школах. Мы уходим на каникулы вовремя и, надеюсь, также вовремя выйдем из них. Конечно же, педагоги сделали очень много для того, чтобы инфекция не разгулялась в образовательных учреждениях, - отметил Евгений Ковалев.

При этом, по словам эксперта, заболеваемость среди детей в регионе «ведет себя по-разному, но в большинстве имеет тенденцию к снижению».

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