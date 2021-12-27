О снижении напряженности по COVID-19 заявил главный санврач Ростовской области

Тяжелее всех инфекцию переносят люди от 65 и старше Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидситуация по коронавирусу в Ростовской области имеет «четкую тенденцию к снижению заболеваемости». Об этом сегодня, 27 декабря, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Ситуация на 50 и 51 неделе имела четкую тенденцию по снижению напряженности. При этом заболеваемость снизилась на 50 неделе по сравнению с 49 на 2,3%. На 51 неделе по сравнению с 50 уже почти на 18%, - сказал Евгений Ковалев.

Специалист отметил, что основными распространителями вируса остаются взрослые от 30 до 50 лет, на них приходится 31% случаев. При этом тяжелее всех инфекцию переносят люди от 65 и старше.

- Среди детей заболеваемость в разных территориях по-разному себя ведет, но в большинстве своем она также имеет тенденцию к снижению. Больных выявляют во всех территориях Дона. Максимальными были показатели в Волгодонске, Таганроге, Зерноградском, Милютинскоим, Орловском и Цимлянском районах, - добавил Евгений Ковалев.

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