С 27 декабря на два часа продлили работу общепита в Ростовской области

Нововведение накануне утвердил губернатор Василий Голубев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 декабря кафе и ресторанам в Ростовской области разрешили работать на два часа дольше, с 6 до 23 часов. Это один из шагов по ослаблению ковидных ограничений. Нововведение накануне утвердил губернатор Василий Голубев.

- В этот же отрезок времени - с 6 до 23 часов - будут разрешены и зрелищно-развлекательные мероприятия. Напомним, прежним постановлением их могли проводить с 6 до 21 часа, - говорится на сайте донского правительства.

Еще одним шагом по смягчению санитарных мер стало снятие запрета на проведение непродовольственных ярмарок. С сегодняшнего дня они могут работать на законных основаниях.

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