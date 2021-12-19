Уже с 20 декабря в Ростовской области возобновят плановую медпомощь

Также срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже завтра, 20 декабря, в Ростовской области возобновят оказание плановой медицинской помощи. Это один из пунктов документа о смягчении санитарных мер в регионе. До этого момента прием пациентов был ограничен из-за ситуации с распространением COVID-19.

Теперь плановую работу с пациентами снова будут вести в 27 муниципалитетах Дона. Кроме того, для госпитализации людей из ковидных зон вернули более 1,5 тысяч и коек.

Также, по постановлению губернатора, с завтрашнего дня будет частично снят запрет на проведение массовых мероприятий, их смогут организовать с 6 до 21 часа. В точках общепита снова заработают танцевальные площадки.

Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов, а действие справки о перенесенном заболевании, напротив, продлят с шести месяцев до года.

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