В декабре в Ростовской области для оказания плановой медпомощи вернули более 1,5 тысячи коек

Губернатор поручил Минздраву и главам проконтролировать возвращение коек для плановых больных без промедления. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области за последние три недели более 1,5 коронавирусных коек вернули для оказания плановой медпомощи. Это стало возможно благодаря положительной динамике по загруженности ковидных госпиталей. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев на региональном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции во вторник, 14 декабря.

Глава региона уточнил, что по данным Минздрава снижается количество тяжелых больных, и на сегодня в Ростовской области развернуто 4186 ковидных коек, когда три недели назад их было 5823.

Василий Голубев потребовал от министерства здравоохранения и глав муниципалитетов проконтролировать процесс возвращения коек для лечения от коронавируса в плановую медпомощь и не допустить промедления.

- Мы принимаем решение по возвращению коек в систему плановой медпомощи. Этот процесс глава каждой территории должен держать на личном и постоянном контроле, - озвучил губернатор.

Но расслабляться рано: глава региона напомнил, что даже при положительной динамике, остается опасность ухудшения эпидемической ситуации. Поэтому все также важен контроль соблюдения людьми санитарных требований.

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