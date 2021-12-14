За отказ вакцинироваться в Ростовской области отстранили от работы 115 человек

Самый высокий охват вакцинацией — среди сотрудников МФЦ, медиков и учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 115 человек, отказавшихся пройти вакцинацию от коронавируса отстранили от работы руководители. Еще 92 перевели на дистанционный формат работы. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова во время заседания оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 14 декабря.

В отдельных сферах деятельности, требующих обязательной вакцинации, вакцинацию прошли до 81% трудящихся. У водителей общественного транспорта и такси это 78,1%, среди работников сферы ЖКХ — 72%, в промышленности и производстве этот показатель достиг 76,3%.

Самый высокий охват вакцинацией — среди сотрудников МФЦ, медиков и учителей.

Хуже всего с обязательной вакцинацией дела пока обстоят в Шахтах, Веселовском районе, Милютинском, Куйбышевском и Цимлянском.

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