Василий Голубев назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Прививаются ежедневно от 3,5 до 5,5 тысячи человек. Фото: сайт правительства Ростовской области
Стабильной ситуацию с заболеваемостью ковидом назвал губернатор региона Василий Голубев. Об этом он сказал во время заседания оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 14 декабря.
- Загруженность коечного фонда уменьшилась и составляет около 70%. В стационарах находятся 3,3 тысячи человек, а было более пяти тысяч, - прокомментировал ситуацию глава региона.
При этом губернатор Дона напомнил, что обстановка по ковиду в 18 муниципалитетах остается напряженной. Но в целом по региону распространение коронавируса удалось замедлить.
Также Василий Голубев проинформировал о темпах вакцинации: в последние недели в день прививаются от 3,5 до 5,5 тысячи дончан
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