Рекордное количество выздоровевших от COVID-19 зарегистрировали на Дону

Вчера, 12 декабря, выздоровели 756 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за выходные от COVID-19 излечилось рекордное количество человек - 1479. Такие данные опубликовали на сайте Стопкоронавирус.рф.

Так, вчера 12 декабря, зарегистрировали 756 выздоровевших, 11 декабря - 723. Таких показателей, судя по графику, ранее не было в ноябре и с начала декабря. Всего же после распространения инфекции вирус перенесли 157 515 жителей Дона.

При этом за прошедшие два дня заболел 1301 человек: 12 декабря - 652, 11 декабря - 649. Смертность оказалась ниже, чем обычно - 55: 12 числа - 27, 11 - 28 человек.

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