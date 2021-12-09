Главный санитарный врач Ростовской области попросил отказаться от путешествий на Новый год

Евгений Ковалев напомнил, что в путешествиях риск заболеть коронавирусом значительно выше Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев призвал жителей региона отказатсья от путешествий в новогодние праздники. Об этом он заявил во время брифинга 9 декабря. Евгений Ковалев озвучил свое четкое убеждение, что нужно ограничить путешествия, тем более за рубеж.

- Лучше отдыхать в своем городе, в пределах своего региона или при острой необходимости и желании выехать в другой регион. Риски заболеть в путешествии неизмеримо выше, чем на месте, - заявил главный санврач Дона.

Тем же, кто все-таки отправится в поездку, глава Роспотребнадзора напомнил о необходимости неукоснительно соблюдать меры безопасности — носить маску, выдерживать социальную дистанцию и регулярно мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Также Евгений Ковалев добавил, что у всех путешественников на самолетах, поездах и автобусах проводят измерение температуры в здании вокзалов.

- Если зафиксировали подъем температуры, надо отказаться от путешествия и остаться дома, иначе подвергаете опасности свой организм и окружающих, - добавил глава Роспотребнадзора.

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