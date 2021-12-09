Более 50% заболевших коронавирусом в Ростовской области заразились дома

Контактные зараженному часто заболевают сами Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказал глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев во время брифинга 9 декабря, больше половины заразившихся коронавирусом в Ростовской области подхватили инфекцию дома.

- Это еще раз говорит о том, что нужно соблюдать правила совместного проживания с людьми на домашней изоляции. Для заболевшего необходима отдельная комната, своя посуда, также требуется своевременно проветривать комнату и регулярно проводить дезинфекцию. А главное — обязательно использовать средства защиты органов дыхания — всем надоевшую, но спасающую жизни людей медицинскую маску, - напомнил главный санитарный врач области.

В своем выступлении глава донского Роспотребнадзора отметил, что пока смягчения антиковидных ограничений в регионе не планируется и нынешние меры являюстя сбалансированными.

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