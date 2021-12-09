В торговые центры Ростова пытались проходить по QR-коду от стиральной машины и утюга

Какие только хитрости не идут в ход, когда люди хотят попасть на шопинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непривитые от коронавируса дончане пытались пройти в торговые центры, предъявив проверяющему QR-код от стиральной машины. Об этом и других нелепых случаях нарушения санитарных требований рассказал глава управления Роспотребнадзора в Ростовской области Евгений Ковалев во время брифинга в четверг, 9 декабря.

- Пока нам видно, что по соблюдению ограничительных мер «хромают» общественный транспорт и торговые центры. Мы видим там людей без масок и формальное отношение проверяющих QR-коды о прививке или перенесенном заболевании в ТЦ, магазинах и других местах массового пребывания людей, - заявил Евгений Ковалев. - Так, мы фиксировали попытку прохода по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машине и даже курице. Такие попытки нарушить санитарные требования глава Роспотребнадзора объяснил формальным подходом к работе некоторых сотрудников, в чьи обязанности входит проверка кодов.

При этом главный санврач области обратил внимание, что действующие антиковидные ограничения, с одной стороны, не дают региону «уйти в рост заболеваемости», с другой же, соблюдают «баланс мер», позволяя большинству направлений бизнеса работать.

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