В Новочеркасске из-за нарушения масочного режима закрыли ларек с шаурмой

За игнорирование антиковидных мер точка не приносила прибыль 10 дней Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области новочеркасский городской суд на основании нарушения, выявленного в ходе внеплановой проверки сотрудниками Роспотребнадзора, вынес решение об административном наказании — приостановлении деятельности заведения общественного питания сроком на 10 суток. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

- Работники заведения не использовали защитные медицинские маски и перчатки, - уточнили в ведомстве.

Из суда исполнительное производство передали судебным приставам, которые сразу же приостановили работу точки общепита. А уже после истечения срока наказания, когда предприниматель устранил все нарушения, ему дали возможность возобновить торговую деятельность.

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