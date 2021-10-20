Контроль за соблюдением самоизоляции и масочного режима усилят в Ростовской области с 21 октября

Во время выходных в начале ноября за соблюдением масочного режима будут пристально следить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области усилят контроль за самоизоляцией и масочным режимом, начиная с 21 октября. Это делается в преддверии продолжительных выходных, с 30 октября по 7 ноября, объявленных президентом России. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бондарев во время заседания донского Правительства.

- В ближайшую неделю вам нужно провести свои муниципальные штабы, увеличить количество патрулей, - дал указание главам районов и городов Сергей Бондарев. - Будут выходные дни по стране, но нас (руководителей, - прим.ред.) это не коснется. Будем смотреть и за самоизоляцией, и за выполнением всех мероприятий постановления.

В Ростовской области отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусом на фоне других регионов страны. Вакцинацию на Дону прошли уже 62% населения, которому прививки показаны, но этого недостаточно, - замгубернатора ризывает нарастить упавшие темпы вакцинации и достичь показателя 80%.

Напомним, с 20 октября, в Ростовской области обновлено антиковидное постановление регионального правительства. В 27 муниципалитетах приостановлена плановая медпомощь, закрыты детские площадки, в вузах и средних специальных учебных заведениях действует масочный режим, а при посещении кинотеатров, спа-салонов и концертов теперь потребуется QR-код. А те, кто выезжает из Ростовской области дольше, чем на три дня, обязаны, вернувшись, сдать ПЦР-тест и ждать его результатов в самоизоляции.

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