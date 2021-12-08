Ученые из Ростова-на-Дону откроют приют для летучих мышей

Летучим мышам, вышедшим из спячки зимой, помогут ученые
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В донской столице ученые на базе одного из университетов создадут Центр реабилитации летучих мышей. Здесь будут спасать рукокрылых, оказавшихся в трудной ситуации, а также изучать их. Волонтерами станут научные сотрудники, а также студенты.
Как рассказал декан факультета ДГТУ «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Алексей Ермаков, летучие мыши – очень полезные животные. Например, одна особь способна уничтожить за ночь несколько тысяч комаров.
Исчезновение летучих мышей может обернуться экологической катастрофой.
- Поэтому мы считаем принципиально важным проведение научно-исследовательской и просветительской работы о пользе летучих мышей. Для этого их надо сохранять и изучать, чем мы и будем заниматься в Центре реабилитации, - прокомментировал Алексей Ермаков.
Как пояснил ученый, в Ростове мыши чаше всего устраиваются на зимовку на чердаках, с холодами они впадают в спячку, но по разным причинам, например, из-за чрезмерного отопления в местах зимовки, могут проснуться. И тогда внешняя среда становится для них опасной.
По словам ученых, если горожане вдруг найдут беспомощных животных, они могут приносить их в центр.
Ученые помогут рукокрылым впасть в анабиоз, поместив их в специальный холодильник с оптимальной температурой и влажностью воздуха. Также в центре будут обследовать животных на наличие болезней, взвешивать и докармливать до необходимой массы, а в случае необходимости – оказывать лечение.
Весной окрепших мышей окольцуют и отпустят на волю.
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