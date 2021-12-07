Рагу с тыквой и нут в йогрутовом соусе: в Ростове бездомных приучают к веганской пище

Волонтеры в любую погоду везут нуждающимся горячие обеды: фото: официальный аккаунт благотворительного фонда "Пища жизни" в "Инстаграм"

Раз в неделю, по субботам, в любой время года и при любой погоде 25-летняя ростовчанка вместе с друзьями едет на такси на улицу Днепровскую. С собой волонтеры везут полсотни порций свежеприготовленной домашней еды.

Вот уже три года неравнодушная активистка Екатерина Колодезная кормит бездомных и просто нуждающихся горячими обедами. При этом умудряется совмещать семью, работу и волонтерство

- Обычно нас там уже ждут люди. Многие приходят за обедами постоянно, - рассказала Екатерина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». - Среди нуждающихся, например, есть учительница, бабушка с внуками. Много и бездомных. Но мы к людям в душу стараемся не лезть, понятно, что у них непростая судьба.

Еду волонтеры готовят для нуждающихся сами. Волонтеры в любую погоду везут нуждающимся горячие обеды: фото: официальный аккаунт благотворительного фонда "Пища жизни" в "Инстаграм"

А еще волонтеры привозят обеды в социальный центр и полиативное отделение одной из городских больниц.

Кстати, готовят ростовчане все сами. Благо, желающих помочь другим немало – 120 волонтеров. Деньги на еду для нуждающихся собирают всем миром – у волонтеров есть своя страничка в Инстаграм.

- Специально для нашей волонтерской работы снимаем дом, там удобная кухня со всем оборудованием. Обычно на приготовление обеда из 50 порций уходит около четырех часов, потом все надо расфасовать, загрузить в машину и отвезти людям, - рассказывает Екатерина Колодезная.

А еще волонтеры фонда «Пища жизни» готовят исключительно вегетарианские блюда.

- Мы против насилия над животными, поэтому не используем мясо, рыбу и яйца, - поясняет Екатерина.

В меню - только вегетарианские блюда. Волонтеры в любую погоду везут нуждающимся горячие обеды: фото: официальный аккаунт благотворительного фонда "Пища жизни" в "Инстаграм"

Но этого подхода меню для нуждающихся вовсе не страдает. Так, бездомных балуют нутом в йогуртовом соусе, вегетарианским оливье, рагу с тыквой и томатной подливой, пирогами с яблоками, бисквитами, постными борщами и рассольниками.

- Люди всегда с радостью ждут нас и, конечно, благодарят. Кстати, к Новому году мы готовим акцию «Манадринка за улыбку», а еще собираем подарки для детей из детских домов, - рассказала Екатерина.

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