Одни радуются зубной пасте, другие продают подаренные памперсы: об обмане и благодарности со стороны малоимущих мам рассказали в ростовском благфонде

В фонде оказывают помощь мамочкам, испытывающим нужду. Фото: Ирина Бурлакова

Жительница Ростова-на-Дону, мама троих детей, Ирина Бурлакова, помогает нуждающимся семьям почти десять лет. Как говорит ростовчанка, волонтером стала по зову сердца.

- Меня мама с детства учила, что надо помогать другим, - поясняет женщина.

За эти годы Ирина нашла соратников, а совсем недавно открыла официальный благотворительный фонд «Твори добро РНД». В год волонтеры помогают трем тысячам мамочек, оказавшихся в сложной ситуации.

Ирина Бурлакова занимается благотворительностью почти десять лет. Фото предоставлено героиней публикации

- География у нас большая. Это и Ростов, и область. О нас узнают по сарафанному радио. Привозим нуждающимся еду, одежду, кому – то помогаем с ремонтом и уборкой. Все зависит от ситуации и потребностей, - рассказывает руководитель благфонда.

По словам Ирины, прежде, чем начать работать с семьей, ее проверяют. Так, у женщины просят документы, подтверждающие, что она и дети оказались в действительно сложной экономической ситуации.

Для многих мам важна не только гуманитарная помощь, но и моральная поддержка.

- Очень запомнила такой случай. Мы приехали в Каменский район к многодетной маме. Она воспитывала ребят сама. Вместе с ними жила еще пожилая бабушка. Привезли с собой, как водится, продукты, детям, конечно, сладости. А еще – зубную пасту и щетки. Вы бы видели, как детвора радовалась обычным зубным щеткам! У них даже слезы на глазах появились от благодарности, - говорит Ирина.

Но, к сожалению, иногда волонтеры сталкиваются и с обманом. Так, в фонде несколько лет помогали ростовчанке, воспитывающей двоих детей с инвалидностью.

- Ребятам действительно нужна была поддержка, мы находили спонсоров, которые покупали дорогостоящие препараты. Помогали сами необходимыми вещами, - продолжает Ирина.

Так, с завидной периодичностью женщина приезжала в фонд за одеждой, памперсами, средствами гигиены. А потом , совершенно случайно, выяснилось, что она продает это через мессенджеры и соцсети. С тех пор двери фонда для женщины оказались закрыты.

А однажды был такой случай. Ирина разместила в своем «Инстаграм» пост о том, что ребенку из нуждающейся семьи нужны деньги на лекарства. А в комментариях некая Анастасия начала писать, что она и есть мама больного малыша и просила скидывать деньги на указанный ею счет. Так, за ночь мошенница заработала несколько тысяч рублей.

К счастью, говорит Ирина, такие случае единичны. В большинстве своем одни люди от всего сердца стараются поддержать нуждающихся, а другие принимают помощь с искренней благодарностью.

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