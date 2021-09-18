Твори добро: ростовчане собирают подарки для одиноких стариков

Одинокие люди нуждаются в заботе и тепле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области волонтеры общественной организации «Старость в радость» запустили акцию, цель которой подарить немного радости одиноким старикам. Сейчас активисты собирают подарки дедушкам и бабушкам. Небольшие презенты, - зефир, чай, сканворды, журналы и предметы для творчества пенсионерам вручат в День пожилого человека, который отмечают 1 октября.

- Хотим рассказать о том, что в разгаре сбор подарков ко Дню пожилого человека. Сбор в этом году продлится до 1-го октября включительно, - рассказали волонтеры.

Активисты также напомнили о том, что в период пандемии каждый из нас столкнулся с неизвестностью и непредсказуемостью завтрашнего дня.

- Мы волновались за своих родных и близких, и особенно за наше старшее поколение, которые вынуждены были в прямом смысле «прятаться» от неизведанной болезни, чтобы сохранить себе жизнь. Пожилые люди, проживающие в домах престарелых не стали исключением, - продолжают волонтеры.

Так, многие учреждения закрыты для посещения до сих пор.

- И пожилые люди не имеют возможности выйти за пределы территории. Но у нас даже в этот период есть возможность порадовать бабушек и дедушек, напомнить им, что они не одни, что все будет хорошо, - сказали активисты. - Чтобы это стало реальностью, предлагаем присоединиться к нам. Давайте делать добрые дела вместе!

Члены общества «Старость в радость» отметили, что ростовчане могут как сами купить подарки для стариков, так и перевести деньги, которые волонтеры потратят на пожилых людей.

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По словам активистов, все чаще на немощных людях хотят нажиться, а не помочь им (подробнее)