«Найти бабушку с квартирой в центре»: ростовские волонтеры бьют тревогу по поводу судеб одиноких стариков

Пожилые люди часто становятся жертвами тех, кто жаждет наживы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К сожалению, не у всех стариков есть близкие люди, которые смогу взять на себя заботу о пожилом человеке. Для таких печальных случаев и существует ростовский фонд «Старость в радость». Активисты опекают пожилых людей, стараясь скрасить их жизнь. При этом волонтеры всегда рады тем, кто готов вместе с ними помогать бабушкам и дедушкам.

Однако, по словам координатора Ростовской области Марины Шкребец, все чаще в их фонде сталкиваются не и искренним желанием помочь старикам, а с корыстью и цинизмом.

Так, многие просто хотят исправить свое материальное положение за счет тех, кто уже не может о себе позаботиться.

«ОПЫТ – СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ»

Марина Шкербец на конкретном примере показала, как отличить тех, для кого старики – равно квартира и другое имущество, от тех, кто действительно болеет за них душой.

- Позвонила женщина, долго восхищалась нашей деятельностью, говорила, что хочет участвовать в делах фонда. Попросила найти одинокого дедушку или бабушку, которым она могла бы раз другой в неделю приносить бесплатно продукты, читать книги, разговаривать, рисовать, заниматься профилактикой деменции, помогать по хозяйству, - рассказывает специалист.

В общем, дама просто мечтала стать кому-то очень нужным и близким человеком.

- Но опыт - сын ошибок трудных, - говорит активист.

А ГДЕ ЖЕ СОБАКА ЗАРЫТА?

С одной стороны, кажется, вполне себе понятное желание . Ведь любить и заботиться- базовая потребность каждого. Но Марину Шкербец эта беседа очень насторожила.

- Начинаю сопоставлять: человек живет в пригороде, а бабушку просит в центре города. Работает с подростками в каком-то центре за маленькую зарплату. При этом готова за свой счет обеспечивать продуктовую корзину. И просит очень запущенный и сложный случай при отсутствии всякого опыта общения с пожилыми, - продолжает специалист.

ПРОВЕРКУ НЕ ПРОШЛА

Волонтер, почуяв неладное, сразу попросила собеседницу прислать персональные данные для оформления волонтерского договора.

- В этом случае человек просто положил трубку. Увы, люди с планами найти бабушку с квартирой встречаются все чаще. Я хочу предупредить всех, у кого пожилые родственники живут отдельно и далеко - общайтесь чаще, спрашивайте, с кем они проводят время. Вас должны насторожить люди, зачастившие в гости. И проверяйте волонтеров, можно всегда позвонить в фонд по контактному телефону и убедиться, что волонтер - настоящий, фондовский, - сказала активист.

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