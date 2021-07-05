Старушка из Ростовской области нашла дочь в лице соцработницы

Екатерина Тенешева (на фото - слева) и Нина Сидоровна Тенешева живут душа в душу. Фото: отдел соцзащиты в Донецке

В Донецке Ростовской области 86-летняя пенсионерка, похоронившая мужа и сына, казалось бы, должна была доживать свой в век в одиночестве. Но жизнь распорядилась совсем иначе. На старости лет Нина Сидоровна Целютина обрела дочь! Ей для старушки стала сотрудница отдела соцзащиты, также потерявшая в свое время супруга.

Нина Сидоровна с появлением в ее доме Екатерины словно помолодела лет на 20! Фото: отдел соцзащиты в Донецке

ИСТОРИЯ КРЕПКОЙ ДРУЖБЫ

Екатерина Николаевна Тенешева всю свою жизнь помогала другим – от службы соцзащиты населения ухаживала за одинокими стариками. Так она и познакомилась с семьей Целютиных.

Вначале Екатерина помогала пожилому мужу пенсионерки. А когда он скончался, взяла все хлопоты по похоронам на себя. Но и после этой беды Екатерина продолжала приходить в маленький саманный домик с плоской ветхой крышей. Также несла продукты, убирала в комнатах и работала в огороде. Как говорит Екатерина, она не могла не помогать худенькой одинокой старушке.

- У нее же никого не было. Мужа похоронила, сына – тоже. Я навещала Нину Сидоровну трижды в неделю, - рассказывает корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Екатерина.

Так прошло пять лет. За это время женщины крепко сдружились. «Хлебнула» горя и Екатерина. Скоропостижно скончался ее муж, с которым женщина прожила 24 года.

- Я осталась жить со свекровью. Человек она не простой, отношения с нею становились напряженными. И как-то она мне сказала, что хочет меня выписать! Дом-то – ее, - делится Екатерина.

О том, что происходит в семье, женщина рассказала своей подопечной – Нине Сидоровне. А та возьми – да и позови любимую Катеньку жить к себе!

Женщины всегда рады гостям.Фото: отдел соцзащиты в Донецке

Поначалу Екатерина отказалась. Боялась, что люди воспримут неправильно. Но Нина Сидоровна проявила удивительную для такой милой и душевной старушки настойчивость.

- Она видела, как мне стало неуютно после смерти мужа. Знала о стычках со свекровью, - продолжает Екатерина.

Поэтому после первого отказа Нина Сидоровна уже в ультимативной форме заявила: «Либо Катя переезжает к ней, либо больше ее помощь не нужна».

Вот тут - то Екатерина поняла головой то, что уже давно чувствовала сердцем: без мудрых советов, без добрых слов Нины Сидоровны ей будет ох как непросто в жизни.

- Так и согласилась на переезд! Вместе мы живем уже семь лет, - говорит соцработница.

«ВДОХНУЛА ЖИЗНЬ»

За это время ветхий саманный флигель без межкомнатных дверей и обоев на стене превратился в уютный, словно с картинки, домик! Екатерина поменяла крышу, утеплила стены, обшила фасад, даже позаботилась о водоснабжении. Так вышло, что пришлось зимой в экстренном порядке рыть скважину, чтобы не сидеть без воды.

Екатерина сделала ремонт в кухне и полностью поменяла мебель. Фото: отдел соцзащиты в Донецке

- В комнатах тоже сделали ремонт: рабочие отмыли стены от глины и поклеили обои. Я заказала новую мебель. Убрали печь и у нас с Ниной Сидоровной появились свои изолированные комнаты, - делится Екатерина.

Несмотря на свои почти 90 лет, Нина Сидоровна не стала обузой для Екатерины. Наоборот, она помогает даже в огороде! Нина Сидоровна с появлением в ее доме «любимой Катюши» словно помолодела!

В зале также - идеальный ремонт. Фото: отдел соцзащиты в Донецке

- Она говорит, что я вдохнула в нее жизнь. Ведь раньше к Нине Сидоровне даже гости не приходили. А сейчас заглядывают мои сестры, а у меня их – семь! И все родные. Также обязательно отмечаю каждый год свое день рождения и день рождения Нины Сидоровны. В общем, мы с нею живем вместе уже семь лет. Нина Сидоровна мне стала второй мамой, а я для нее – дочерью. У нас всегда мир и лад с нею. Когда надо, она может дать мне толковый совет, оказать поддержку, - продолжает Екатерина.

И у каждой женщины - своя уютная спальня. Фото: отдел соцзащиты в Донецке

Ну а свекровь же уже много раз уговаривала Екатерину вернуться. Но, как говорится, уже поздно.

- За многолетний, добросовестный труд Екатерина Тенешева была награждена Благодарственным письмом главы администрации города Донецка. Также Екатерина Тенешева официально взяла под опеку Нину Сидоровну, оформив приемную семью для граждан пожилого возраста, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» начальник управления социальной защиты населения Донецка Ирина Владимировна Козлова.

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