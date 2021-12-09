В Ростовской области почти 200 человек отстранили от работы из-за отсутствия прививки

Некоторые работодатели перевели непривитых сотрудников на "удаленку". Фото: сайт правительства Ростовской области

Почти 200 работников в Ростовской области отстранили от выполнения их должностных обязанностей из-за не сделанной своевременно прививки от коронавируса. Речь идет о работниках тех сфер деятельности, где прививка требуется обязательно. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Работа в этом направлении проводится. По статье 76 Трудового кодекса работодатель отстраняет работников из-за невыполнения требований законодательства, в том числе и санитарного. Этот вопрос находится в совместном ведении с трудовой инспекцией. На сегодня проверки по этому вопросу проводятся практически во всех из 12 территориальных отделах в регионе, - заявил глава донского Роспотребнадзора.

Также Евгений Ковалев напомнил о случае в судебной практике, когда в Ростове охранник пытался обжаловать решение об отстранении его от работы, но суд поддержал такую меру.

С того момента, как было введено требование, в Ростовской области отстранены от работы почти 200 человек. В антилидерах — пищевая промышленность и образовательная сфера. Причем 96% отстраненных в итоге прошли вакцинацию и вышли на работу. Отстраняли также работников здравоохранения, соцобслуживания, розничной торговли и производства непищевых изделий.

- Безусловным лидером (по количеству привитых, - прим.ред.) являются сотруники МФЦ — более 90% охват вакцинацией, также медработники, сотрудники образовательной и социальной сфер, - перечислил Ковалев.

Также Евгений Ковалев напомнил, что помимо отстранения от работы непривитого можно перевести на удаленную работу. Так поступили примерно со ста работниками.

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