В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщение о перебоях в работе автобусов в Шахтах из-за ковида

В Роспотребнадзор поступала информация о единичных случаях заболевания в АТП города Шахты Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев прокомментировал данные о перебоях в работе общественного транспорта в городе Шахты. Сейчас активно обсуждается информация о том, что более трети шоферов заболели коронавирусом. Как складывается ситуация по данным Роспотребнадзора, руководитель озвучил во время брифинга 9 декабря.

- По информации двухнедельной давности в Ростовской области почти 72% работников транспортной сферы привиты при нормативе 80%. В Шахтах этот показатель ниже, но тоже вырос. По данным, которые у нас есть, в одном предприятии, привиты уже более 60% сотрудников, а в двух других — почти 60%, - сообщил Евгений Ковалев.

По словам главы донского Роспотребнадзора, по официальной статистике по автотранспортным предприятиям в городе Шахты фиксировались единичные случаи заболеваний.

- Также мы знаем, что работающие люди не всегда сообщают врачу место своей работы, - добавил главный санитарный врач.

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