Главный санитарный врач Ростовской области рассказал про возможность смягчения ограничений

Главный санврач области считает, что сейчас соблюдается необходимый баланс ограничительных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава управления Роспотребнадзора в Ростовской области Евгений Ковалев уточнил возможность смягчения ограничительных мер по ковиду в Ростовской области. Он ответил на вопрос журналистов во время брифинга в четверг, 9 декабря.

- Хочу отметить, что в действующем постановлении (главного санитарного врача региона, - прим. ред.) остается баланс мер. Он позволяет большинству направлений бизнеса осуществлять свою работу и расставляет точки над I над основными группами и факторами распространения коронавируса, - акцентировал внимание Евгений Ковалев.

Также главный санврач региона напомнил, что в области сохраняется требование к работодателям оставить на дистанционном формате работы возрастных сотрудников и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

- Ограничения не дают нам уйти в рост заболеваемости, - считает Ковалев. - Пока нам видно, что по соблюдению этих мер «хромают» общественный транспорт и торговые центры. Мы видим там людей без масок и формальное отношение проверяющих документы об иммунизации или перенесенной болезни или противопоказаниях на вокзалах, в ТЦ, магазинах и других местах общественного пребывания.

Более того, некоторые ростовчане пытались пройти в торговые центры по QR-кодам от стиральной машины, утюга и курицы.

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