В Ростовской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 70%

Неделей ранее план по вакцинации был выполнен на 68,72% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

План по вакцинации от коронавирусной инфекции в Ростовской области выполнен на 70%. Эту информацию озвучил губернатор Василий Голубев во время заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции во вторник, 14 декабря.

- Мы оцениваем ситуацию как достаточно стабильную, хотя расслабляться нельзя. Уже несколько недель мы фиксируем замедление распространения инфекции. Но определенная напряженность есть в 18 территориях области, - рассказал глава региона. - Загруженность коечного фонда значительно сократилась и составляет около 70%. План по вакцинации выполнен на 70%.

Что касается вакцинирования от гриппа, то здесь показатели достигли 42,9% при планируемом охвате в 60% населения.

По словам губернатора Голубева, в день на Дону прививаются от коронавируса от 3,5 до 5,5 тысячи человек. Министр здравоохранения Юрий Кобзев напомнил, что полгода назад при первичной вакцинации эти цифры доходили до 20 тысяч в день.

- Нужно обратить внимание на ревакцинацию. План выполнен лишь на 52%. Это крайне низко, - считает Юрий Кобзев.

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