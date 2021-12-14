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Общество14 декабря 2021 10:22

В Ростове накажут пятерых водителей, не пропустивших реанимобили

Нарушителям грозят штрафы и лишение прав
Ангелина СКИБА
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Машины с маячками и звуковыми сигналами выполняют поездки особой срочности

Машины с маячками и звуковыми сигналами выполняют поездки особой срочности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Ростове поймали пятерых водителей, которые не пропускали реанимобили на дорогах. Теперь нарушителям грозит наказание, сообщили 14 декабря в отделе пропаганды УГИБДД.

- Транспорт с мигалками и звуковыми сигналами нужно пропускать. Такие знаки подают только при поездках особой срочности. Медики на проезжей части пользуются приоритетом в движении, - подчеркнули в УГИБДД.

Сейчас владельцев авто, которые не пропускают спецмашины, вычисляют с помощью видеонаблюдения. Также следят за ситуацией инспекторы ДПС. Тех, кто преграждает путь скорой и реанимобилям с пациентами, ждут штрафы до 5 тысяч рублей. Еще одна мера - лишение прав на год.

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