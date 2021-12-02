Главврач РОКБ: 81% умерших в госпитале - непривитые люди старше 60 лет

Ситуация с заболеваемостью остается напряженной из-за антипрививочников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач РОКБ Вячеслав Коробка призвал всех жителей Ростовской области массово прививаться. При этом вакцинация, по словам медика, сейчас особенно актуальна для людей старше 60 лет, именно они чаще всего тяжело переносят COVID-19.

- За период работы нашего ковидного моногоспиталя из 1370 умерших пациентов 1117 были старше 60 лет, это свыше 81%. Сейчас в реанимации находится 57 тяжело больных людей, среди которых 40 человек старше 60 лет. О полном прохождении вакцинации заявили единицы, - подчеркнул Вячеслав Коробка.

Врач добавил, что безопасной медпомощи без коллективного иммунитета не может быть, но ситуация остается напряженной из-за антипрививочников. Конечно, болеют и те, кто уже прошел иммунизацию, но у них инфекция протекает намного легче и без тяжелых последствий, отметил специалист.

- Нам не на кого пенять, кроме самих себя. Абсолютно все мировые системы оказались не готовы к такой перегрузке, но тяжелее ситуация там, где много противников здравого смысла. Введение обязательной вакцинации - исключительно их заслуга. Это результат безответственного отношения и неуважение права других людей на безопасную жизнь, - сказал главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

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