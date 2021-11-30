В одном из ковидных госпиталей Ростова закончились реанимационные места

Койки в отделении больницы загружены на 100% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В реанимации ковидного госпиталя горбольницы № 6 Ростова закончились места. Об этом сообщил заведующий отделением Владимир Малыгин. Видеоролик с комментарием специалиста появился в YouTube 29 ноября.

- В данный момент наше отделение реанимации развернуто на 22 койки, и до недавнего времени они были заняты на 120-130%. Сейчас пациентов несколько меньше, но это говорит о том, что все места загружены на 100%. Вы даже не можете представить себе степень напряженности работы коллектива, - рассказал Владимир Малыгин.

Медик также отметил, что предыдущие волны пациенты были в основном возрастные - от 60 лет и старше, но сейчас заболевают даже молодые и на первый взгляд здоровые люди. Причем большинство из них - до 99% - непривитые жители Дона.

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