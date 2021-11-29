В «зеленой зоне» по COVID-19 осталась всего одна территория Ростовской области

В «желтой зоне» находятся 36 территорий, в «красной» - 18 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области в «зеленой зоне» по коронавирусу остался только Азов. Остальные города и районы перешли в желтую и красную зоны. Такие данные на 29 ноября опубликовали областные власти.

Так, в «желтой зоне» с удовлетворительным результатом находятся 36 территорий: 10 городов и 26 районов. Это в том числе Ростов, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Багаевский, Белокалитвинский и Куйбышевский районы.

В «красную зону» внесли город Зверево, а также 17 районов. Например, Веселовский, Егорлыкский, Красносулинский, Обливский, Тарасовский, Тацинский. В этих территориях сохраняется напряженная обстановка по COVID-19.

Разграничение по уровню эпидблагополучия ввели еще зимой. До публикации результата обращают внимание на количество заболевших, уровень тестирования и ход вакцинации.

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