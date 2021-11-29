Еще 655 случаев COVID-19 подтвердили утром 29 ноября в Ростовской области

В лабораториях за сутки провели 12305 тестов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 655 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4162. Об этом утром 29 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 186. Далее идут Таганрог - 38, Шахты - 36, Волгодонск - 27, Новочеркасск - 25, Новошахтинск - 17, в Азовском, Аксайском, Красносулинском и Неклиновском районах по 14 случаев, в Батайске и Миллеровском районе - по 13. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Советском и Усть-Донецком районах.

Лечение в стационарах получают 3645 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 38 человек, на неинвазивной ИВЛ - 336.

Зарегистрировали еще 40 умерших с COVID-19. Это 26 женщин 61, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 87, 88, 90, 95 лет, а также 14 мужчин 31, 49, 55, 58, 60, 68, 69, 71, 74, 84, 91 года. У них были хронические заболевания. Всего пандемия унесла жизни 8695 жителей Дона.

В лабораториях за сутки провели 12305 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 299,79.

Прививки сделали уже 1838,84 тысячи человек, за сутки - 3490. Завершили вакцинацию 1793,06 тысячи человек, за сутки - 4077.

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