Справки и QR-коды теперь будут требовать в ЗАГСах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 29 ноября в Ростовской области сняли часть ограничений по COVID-19. Постановление об этом ранее утвердил губернатор Василий Голубев.

Так, с понедельника при входах в организации и учреждения у людей с противопоказаниями к прививкам должны проверять свежие ПЦР-тесты и медотводы. Также жители Дона, которые не могут пройти иммунизацию по состоянию здоровья, больше не обязаны соблюдать самоизоляцию.

Справки о перенесенном COVID-19, сертификаты о вакцинации или медотводы с результатом ПЦР-теста теперь будут требовать в ЗАГСах. При этом все ограничения по количеству участников обрядов сняли.

Результаты ПЦР-тестов с этого дня не потребуются детям и подросткам до 18 лет при посещении бань, саун и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе на «Ростов-Арены». Разрешили также работу елочных базаров.

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