29 ноября в Ростовской области снимут ряд ограничений по COVID-19

Изменения в постановлении утвердил губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

29 ноября в Ростовской области снимут ряд ограничений. Соответствующее постановление утвердил губернатор Василий Голубев. «Изменения продиктованы принятыми накануне федеральными решениями», говорится на сайте донского правительства.

Так, в регионе собираются расширить перечень медицинских документов, по которым должны пропускать в учреждения и организации. Теперь люди с противопоказаниями к вакцинации должны будут предъявлять соответствующую справку и отрицательный ПЦР-тест.

Справка о перенесённом COVID-19, сертификат о вакцинации или медотвод с результатом ПЦР-теста потребуются в ЗАГСах. Ограничения по числу участников обрядов при этом снимаются.

Кроме того, с 29 ноября жители Дона с противопоказаниями к вакцинации не обязаны соблюдать самоизоляцию.

Также с понедельника не будут требовать ПЦР-тесты у детей и подростков до 18 лет в банях, саунах и на физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе на «Ростов-Арене». Разрешат работу ёлочных базаров.

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