В Ростовской области на борьбу с COVID-19 выделили еще 54,6 млн рублей

Основную часть суммы планируют потратить на проведение ПЦР-тестирования. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на борьбу с COVID-19 власти дополнительно выделили около 54,6 млн рублей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает сайт донского правительства.

Основную часть суммы - почти 52 млн рублей - планируют потратить на проведение ПЦР-тестирования в городах. Такая необходимость возникла из-за увеличения количества подобных исследований, их стали выполнять в 1,5 раза чаще.

Кроме того, более 2,6 млн рублей направят на закупку кислородных концентраторов, аппаратов ИВЛ и другого медоборудования для моногоспиталя Песчанокопского района.

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