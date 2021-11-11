11 млн рублей выделили на борьбу с COVID-19 больницам Таганрога и Тарасовского района

Должны приобрести медтехнику и средства индивидуальной защиты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в рамках борьбы с COVID-19 около 11 млн рублей выделили на закупку оборудования для двух медучреждений. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает сайт донского правительства.

Так, 9,5 млн рублей из указанной суммы пойдет на оснащение ковидного отделения городской больницы №7 Таганрога. Должны приобрести медтехнику, средства индивидуальной защиты и дизельный генератор для электросетей больницы.

Еще около 1,5 млн рублей запланировали на обеспечение бесперебойной работы и оснащение инфекционного госпиталя Тарасовского района. Там сейчас оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом.

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