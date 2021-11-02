Власти выделили почти 160 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования

В донском регионе закупят новое медоборудование Фото: Правительство РО

В Ростовской области власти выделили почти 160 миллионов рублей для закупки медицинского оборудования. Его получат медучреждения 22 муниципалитетов региона. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Василий Голубев. Средства будут выделены из бюджетных средств, зарезервированных в 2021 году на обеспечение мероприятий по борьбе с COVID-19.

- Из почти 160 млн рублей 62 млн рублей предусмотрено на закупку концентраторов кислорода. Еще более 60 млн рублей предназначено для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких. На 10,5 млн рублей будут закуплены кислородные баллоны, - сообщили в правительстве региона.

В настоящее время более 25 миллионов рублей направили двум шахтинским медучреждениям - городской больнице скорой помощи и горбольнице №2 на покупку реанимационного и анестезиологического оборудования, концентраторов кислорода, аппаратов ИВЛ.

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