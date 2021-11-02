Продлят ли нерабочие дни в Ростовской области: власти рассказали о ситуации с заболеваемостью

Пока известно, что нерабочие дни продлятся до 7 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По России, в том числе в Ростовской области, дни с 30 октября по 7 ноября стали нерабочими. Уже 1 ноября в Новгородской области решили продлить этот период на неделю. Донские власти тоже допускали такую возможность в случае роста заболеваемости. Рассказываем, какова ситуация с коронавирусом в области и грозят ли нам дополнительные выходные.

27 октября главный санврач области Евгений Ковалев напомнил, что с учетом ситуации субъекты могут продлевать ограничения и нерабочие дни. Он допустил такую возможность и в Ростовской области — в случае ухудшения эпидобстановки.

— Хотелось бы верить, что мы вместе обеспечим режим самоизоляции, будем находиться дома, и нам удастся снизить заболеваемость. Если же заболеваемость не будет снижаться, будем рассматривать какие-то дополнительные меры реагирования, — прокомментировал Ковалев.

2 ноября глава регионального Роспотребнадзора рассказал, как изменилась ситуация с коронавирусом. По его словам, к положительным сдвигам привели стартовавшие в октябре каникулы — дети стали болеть реже. А вот об эффекте нерабочих дней для взрослых и ограничений пока говорить рано.

— Что касается взрослых, какие-то выводы можно сделать только через определенный интервал. Инкубационный период все-таки составляет семь – девять дней, может сокращаться до пяти, — говорит главный санврач.

Первые результаты введения нерабочей недели в Роспотребнадзоре будут оценивать в пятницу и субботу. Однако Евгений Ковалев поясняет, что эффект может быть отдаленным, поэтому увидеть его можно будет только в начале новой недели.

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