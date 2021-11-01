Что будет работать в нерабочие дни в Ростове-на-Дону с 1 по 7 ноября 2021 года: обновленный список

Нерабочие дни продлятся до 7 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 ноября донские власти ввели новые ограничения, на этот раз — для общепита. Рассказываем, что будет работать в нерабочие дни в Ростове-на-Дону с 1 по 7 ноября 2021, а какие заведения и учреждения будут закрыты.

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

С 1 по 7 ноября приостановлена работа предприятий общественного питания. В течение недели они смогут работать только навынос и осуществлять доставку. В таком же режиме будут работать кафе и рестораны в гостиницах и отелях. Залы будут открыты только в заведениях, которые находятся на территории определенной организации и обслуживают только ее сотрудников. Еще одно исключение — заведения, расположенные в аэропорту Платов.

В течение недели не будут работать непродовольственные магазины кроме тех, которые реализуют товары первой необходимости. Продолжат деятельность аптеки и объекты, оказывающие услуги связи. Разрешены продажи дистанционным способом, работа постаматов и пунктов доставки.

Закрыты СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны; места для занятия спортом: физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, спортзалы, плавательные бассейны. До 8 ноября недоступны любые досуговые места и учреждения культуры: аквапарки, ледовые катки, боулинги, аттракционы, цирки, кинотеатры и кинозалы, дома культуры, выставки.

Ветеринарные и стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь.

Нельзя организовывать школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания. До 7 ноября продлен запрет на проведение очных дополнительных занятий для детей.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДОЛЬШЕ НЕДЕЛИ?

Самоизолироваться должны не только граждане в возрасте от 65 лет, но и от 60 лет. Работодателей обязали перевести таких сотрудников на удаленку. Правило не распространяется на тех, кто привит или переболел, имеет справку о наличии антител.

Работодатели должны предоставить два оплачиваемых выходных тем работникам, которые привились от ковида.

Запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и непродовольственные ярмарки.

Введены ограничения на работу ЗАГСов. Во время регистрации брака в торжественных обрядах в помещениях могут участвовать не более восьми человек (кроме близких родственников).

До 500 человек сокращено максимально допустимо число зрителей соревнований с участием профессиональных спортсменов. Залы смогут заполняться на 50%.

В торговые центры, библиотеки и концертные залы будут пускать только привитых или переболевших. Чтобы подтвердить наличие антител, на входе нужно предъявить соответствующие документы.

КАК РАБОТАЮТ ПОЛИКЛИНИКИ?

1, 2 и 3 ноября большинство поликлиник будут оказывать помощь в штатном режиме. С 4 по 7 ноября медицинские учреждения будут работать по сокращенному расписанию. Подробный график работы 17 поликлиник опубликован на сайте ростовской администрации.

МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ?

Для желающих вакцинироваться в городе работают 12 пунктов вакцинации. Среди них есть и те, которые будут принимать пациентов не только днем, но и ночью. Например, прививочный пункт больницы № 8 на Красноармейской, 19 открыт ежедневно с 15.00 до 7.00. Расписание других можно посмотреть здесь.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

МРЭО будут работать по обычному графику во все дни кроме 4 ноября. В донской Госавтоинспекции просят записываться на прием заранее, чтобы избежать очередей.

Напомним, всем, кто покидает область дольше чем на 72 часа, по возвращению придется сделать ПЦР-тест. Сдать анализы нужно не позднее дня, следующего за днем прибывания. До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции.

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