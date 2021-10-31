"Беспардонные" меры вызвали гнев ростовских рестораторов

Купить ресторанную еду можно будет только на вынос. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Полный запрет на работу кафе, ресторанов и баров по всей Ростовской области вызвал бурную реакцию у представителей ресторанного бизнеса. Об этом в своем Инстаграм написала глава региональной Федерации рестораторов и отельеров.

- Неделю назад все регионы страны принимали для себя порой очень жесткие ограничения в работе предприятий. И, честно говоря, наша отрасль (гостеприимство и туризм), понимая весь ужас, сложившийся против нашего направления, тоже ждали… 1 ноября, по всей стране объявлены правила этой непонятной игры. Везде…. везде… но только не у нас... В пятницу вечером принять такое решение? За два выходных дня до даты… Почему, почему так? Почему не неделю назад? Столько вопросов, - написала Карина Шатворян в соцсети Инстаграм.

Введенные ограничительные меры она назвала их "беспрецедентными и беспардонными".

Предприниматель заверила, что, если бы о закрытии ресторанов было известно заранее, то предприятия не закупали бы такое большое количество продуктов и отпустили бы часть персонала на период действия ограничений. А теперь из-за всего этого предприятия общепита вынуждены нести убытки, так как блюда будут готовиться только на вынос или для доставки на дом. Кроме того, теперь будут отменены все запланированные на эти дни торжества, которые ростовчане планировали отметить в ресторане.

Напомним, в Ростовской области были введены ограничения для того, чтобы остановить цепочку распространения вируса. Ежедневно в регионе регистрируют сотни новых случаев заболевания, а также десятки погибших с диагнозом covid-19.

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