Бизнес обратился к Василию Голубеву с просьбой ослабить ограничения

Донской бизнес попросил губернатора смягчить ограничения. Фото: аккаунт Михаила Плужникова в Инстаграм

В Ростовской области представители фитнес-индустрии обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой ослабить ограничения. Обращение было опубликовано на странице бизнесмена Михаила Плужникова.

В нем он настоятельно просит не закрывать спортивные клубы и фитнес-центры и тем самым не дать им разориться. Бизнес предлагает сменить закрытие клубов на введение разумных ограничений. По их словам, фитнес-индустрия неукоснительно соблюдала все предписанные Роспотребнадзором требования: все сотрудники прошли вакцинацию, занятия посещают только люди старше 18 лет и имеющие QR-код. Кроме того, на каждого посетителя отводится положенное количество квадратных метров.

После введения жестких ограничений спортивные учреждения потеряли более 400 миллионов рублей выручки. Каждый день ограничений заставляет бизнесменов терять по 10-12 миллионов рублей.

Бизнес обратился к властям с просьбой оказать им поддержку в качестве налоговых льгот на текущий налоговый период и сокращения налогов для бизнеса на будущий 2022 год. Кроме того, предприниматели просят компенсировать им расходы по коммунальным услугам и приобретению средств индивидуальной защиты для персонала и посетителей клубов.

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