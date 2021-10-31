В Ростовской области за сутки скончались 33 пациента с подтвержденным коронавирусом

От коронавируса в Ростовской области скончались еще 33 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе зафиксировали новые случаи летальных исходов от коронавирусной инфекции. За сутки от опасного вируса скончались 33 пациента ковидных госпиталей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Общее число жертв смертельной болезни в регионе уже составило 7 746 человек.

- От коронавируса за сутки скончались 16 женщин – 45, 46, 56, 64, 66, 72, 73 лет, две по 74 года, 76, 78, 80, 81 год, две по 83 года, 92 года и 17 мужчин –35, 41, 53, 56, 57, 61, 63, 65, 70, 74 года, два по 80 лет, 85, 86, 88, 94 и 99 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что по результатам проведенных патолого-анатомических вскрытий все пациенты имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистых и других систем.

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