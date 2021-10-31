В Ростовской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 629 дончан

В Ростовской области коронавирус подхватили 629 дончан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе побит новый антирекорд по заболеваемости за сутки. За вчерашний день ковид обнаружился еще у 629 местных жителей. Общее количество зараженных в Ростовской области достигло уже 156 082 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

- Коэффициент распространения инфекции - 1,04. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3717, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в госпиталях к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 человек, все они находятся в тяжелом состоянии и за их жизни борются медики. Спасти врачам удается не всех, только за минувшие сутки в регионе от опасной инфекции скончались 33 человека. Общее количество летальных исходов достигло 7 746.

Но, к счастью, растет не только число зараженных, но и число выздоровевших. Вчера из больниц были выписаны 595 человек. А за весь период инфекцию смогли победить 131 907 человек.

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