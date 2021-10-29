Как будет работать МРЭО в Ростове-на-Дону во время длинных выходных

У всех ростовчан, прибывающих в МРЭО, будут измерять температуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, как и во всей стране, из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели удлиненные выходные, закрыли торговые центры, фитнес—центры, увеселительные заведения. Не будут работать и шиномонтажные станции.

А вот МРЭО, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, выходной день будет только 4 ноября.

- Обращаем внимание, что у всех граждан, прибывающих в МРЭО за оказанием госуслуг, будут замерять температуру. Если она окажется повышенной или обнаружат другие симптомы заболевания ОРВИ, то будет отказано в приеме, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в госавтоинспекции просят граждан, которые хотят получить государственные услуги по линии ГИБДД, заранее записываться на прием, не создавать очередь и получать госуслуги в назначенное время. При этом необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Графики работ регистрационно-экзаменационных пунктов можно посмотреть на сайте Госавтоинспекции.

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