Как будут работать торговые центры в Ростове-на-Дону на ноябрьские праздники

В торговые центры теперь можно войти только при наличие соответствующих документов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области ввели новые жесткие ограничительные меры. Так, в социальных сетях ростовчане это уже называют локдауном. Все развлекательные объекты в городе будут закрыты. Исключение – театры и музеи.

В особом режиме будут работать и торговые центры. Так, уже с четверга, с 28 октября, вплоть до 7 ноября в них будут работать только аптеки, салоны сотовой связи и продуктовые магазины.

А вот вещи, косметику, книги, товары для спорта или одежду, купить не получится.

Также с 28 ноября и на постоянной основе войти в торговые центры можно будет при наличии двух документов, - справка о вакцинации или о том, что человек переболел ковидом.

Полный список того, что закрыто, читайте здесь. Также рекомендовано перевести на удаленку сотрудников в возрасте 60+, а тем, кто решит поставить прививку от коронавируса - дать выходной на два дня.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что С 20 октября все, кто уезжает из Ростовской области или отсутствует более 72 часов, должны будут по приезде сдать ПЦР-тест. При этом до получения результата придется соблюдать режим самоизоляции. Речь идет даже о детях.

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