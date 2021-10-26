Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 20:39

По возвращению в Ростовскую область ПРЦ придется делать даже детям

Условия одинаковы для граждан всех возрастов
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
За чей счет придется сдавать тест на коронавирус?

За чей счет придется сдавать тест на коронавирус?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При возвращении в Ростовскую область после выезда длительностью более 72 часов ПЦР-тест на коронавирус нужно делать даже детям. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, а также уточнили, за чей счет проводится тестирование.

- Требование распространяется на жителей региона всех возрастов, - уточнили в правительстве. Также был уточнен вопрос, возможно ли сдать ПЦР-тест после трехдневного и более отсутствия на территории области бесплатно в поликлинике.

- Бесплатное тестирование не предусмотрено. Таким образом, прибывшие после длительного отсутствия, в Ростовскую область граждане самостоятельно проходят тестирование и до получения результатов уходят на самоизоляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы неоднократно сталкивались с расстройством сознания у ковидных больных»: главврач ростовской больницы прокомментировал падение пациента из окна

В Ростове пенсионер с коронавирусом разбился насмерть (подробнее)