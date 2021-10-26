По возвращению в Ростовскую область ПРЦ придется делать даже детям

За чей счет придется сдавать тест на коронавирус? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При возвращении в Ростовскую область после выезда длительностью более 72 часов ПЦР-тест на коронавирус нужно делать даже детям. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, а также уточнили, за чей счет проводится тестирование.

- Требование распространяется на жителей региона всех возрастов, - уточнили в правительстве. Также был уточнен вопрос, возможно ли сдать ПЦР-тест после трехдневного и более отсутствия на территории области бесплатно в поликлинике.

- Бесплатное тестирование не предусмотрено. Таким образом, прибывшие после длительного отсутствия, в Ростовскую область граждане самостоятельно проходят тестирование и до получения результатов уходят на самоизоляцию.

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