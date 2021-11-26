С 1 декабря на Дону возобновят работу учреждения дополнительного образования

Кружки и секции начнут работу в начале зимы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростовской области с 1 декабря полностью возобновят работу учреждения дополнительного образования, ранее занятия для детей проводили в дистанционном формате. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.
- Приостановка в организациях допобразования действует до 30 ноября. Эти меры продлевать не будут, с 1 декабря все должно работать, - подчеркнули в пресс-центре.
Уроки в секциях и кружках временно перевели на удаленку из-за ситуации с коронавирусом. Новые санитарные меры потребовались после увеличения заболеваемости на Дону. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, поэтому ряд ограничений планируют снять уже с 29 ноября.
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