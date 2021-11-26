С 29 ноября в Ростовской области ПЦР-тест снова включат в список ковидных документов

Результаты ПЦР-исследований больше не потребуются детям и подросткам до 18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 29 ноября ПЦР-тест вновь включат в перечень документов, которые будут проверять у посетителей учреждений и организаций. Информацию об этом опубликовали власти региона.

- Теперь люди с противопоказаниями к вакцинации должны будут предъявлять соответствующую справку и отрицательный ПЦР-тест, - говорится в сообщении.

При этом результаты ПЦР-исследований больше не потребуются детям и подросткам до 18 лет в банях, саунах и на физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе на «Ростов-Арене». У взрослых людей без медотвода будут также требовать QR-код или справку о перенесенном COVID-19.

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