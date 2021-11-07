Как с 8 ноября будут работать донские детсады и учреждения допобразования

С 1 по 7 ноября под присмотром воспитателей были только 4185 детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области с 8 ноября планируют возобновить работу всех детских садов, а учреждения дополнительного образования будут продолжать занятия в удаленном режиме до 30 ноября. Об этом в комментариях на странице губернатора в Instagram сообщила руководитель пресс-службы главы региона Ирина Четвертакова.

- Детсады возобновляют работу, а вот учреждения допобразования, как и было прописано прежними решениями, до конца ноября могут работать только дистанционно, - написала Ирина Четвертакова.

К слову, в нерабочую неделю в некоторых дошкольных учреждениях малышей все-таки принимали. В 574 дежурных группах под присмотром воспитателей были 4185 детей.

Что касается школьников, то они сейчас на каникулах. Отдых пролили до 10 ноября. Однако окончательное решение относительно начала занятий каждое образовательное учреждение может регулировать самостоятельно.

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