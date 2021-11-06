Ранее власти региона сообщили о смягчении санитарных мер с 8 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый пятый житель Ростова хотел бы продлить локдаун в ближайшие дни. Это выяснили аналитики одного из порталов по подбору сотрудников и трудоустройству.

Так, по данным исследования, 21% ростовчан были бы согласны на возможное продление нерабочих дней. Категорически против такого решения оказались 59% опрошенных. Еще 20% затруднились ответить. В итоге донская столица оказалась на 15 месте рейтинга среди городов-миллионников, где поддерживают полное ограничение по коронавирусу.

К слову, ранее власти региона сообщили о смягчении санитарных мер с 8 ноября. При этом на Дону пока сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью. Только за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 648 человек, еще 28 инфицированных скончались. В Ростове заболели 200 человек, произошло 10 летальных случаев.

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