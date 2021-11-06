Еще 648 случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области 6 ноября

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 6781 тест Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 648 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3809. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 200. Далее идут Волгодонск - 32, Таганрог - 31, Шахты - 30, Новочеркасск - 23, Азовский район - 17, Аксайский район - 17, Новошахтинск - 16, Азов - 15, Каменск-Шахтинский - 12, Батайск - 11, Белокалитвинский район - 10.

9 случаев в Егорлыкском районе, 8 в Мясниковском районе, по 7 в Донецке, городе Гуково, Зерноградском, Константиновском, Орловском, Песчанокопском, Усть-Донецком районах. Меньше всего положительных тестов в городе Зверево и Советском районе.

Лечение в стационарах получают 5326 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 397.

За сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 12 женщин 61, 63, 64, 68, 69, 73, 74, 82, 85, 88 лет и 16 мужчин 44, 59, 62, 64, 67, 69, 70 лет, 71, 74, 75, 79, 80, 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7914 человек.

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 6781 тест. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 337,57.

Прививки сделали уже 1711,84 тысячи человек, за сутки - 7536. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1634,17 тысячи человек, за сутки - 2679.

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