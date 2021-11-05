В Ростовской области пострадавшим от локдауна предпринимателям пообещали поддержку

Представители бизнеса пожаловались на ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области пожаловались на чрезмерные санитарные ограничения, которые действовали с 1 по 7 ноября, в том числе недовольство выразили и представители бизнеса. Однако сейчас пострадавшие предприниматели могут получить поддержку от государства и области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Василий Голубев.

- После ввода ограничений поступило немало обращений, некоторые резко высказались о чрезмерности тех или иных запретов. О том, что это серьезно отразится на состоянии их бизнеса, а значит и на благополучии семей. Правительство страны разработало дополнительные меры поддержки бизнесменов и некоммерческих организаций. За ноябрь представители отраслей могут получить безвозмездные гранты в размере одного МРОТ на сотрудника, это более 12 тысяч рублей, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что эту выплату нужно оформлять в налоговой службе через личный кабинет до 15 декабря. Кроме того, федеральные власти предлагают льготный кредит под 3% на выплату аренды и зарплаты. Сохранились также и областные меры поддержки, например, пониженная налоговая ставка.

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