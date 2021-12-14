В Ростове подходит к концу комплектация новой инфекционной больницы медиками

В Ростове заканчивают набирать медиков для новой инфекционной больницы Фото: Правительство РО

В донской столице постепенно подходит к концу набор медиков для новой инфекционной больницы. В настоящее время на работу принято уже 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В ближайшее время ещё 300 человек из кадрового резерва будут оформлены по трудовому договору.

- Стартовый комплект медиков полностью есть, в течение двух недель завершится комплектация младшего персонала, - проинформировал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

Важно отметить, что все сотрудники больницы будут привиты. Подбору медиков уделяется очень большое внимание, так как в учреждении много различного и самого современного оборудования, на котором необходимо уметь работать.

По словам Юрия Кобзева, переводить больницу в рабочий режим начнут с 20 декабря. Власти считают, что учреждение решит все проблемы инфекционной службы региона.

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Строительство медучреждения завершится в ближайшие месяцы.