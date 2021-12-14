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Общество14 декабря 2021 14:29

Глава донского Минздрава призвал ускорить темпы ревакцинации

Юрий Кобзев подчеркнул, что ход иммунизации нужно держать на постоянность контроле
Ангелина СКИБА
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На сегодняшний день ревакцинированных только 52%

На сегодняшний день ревакцинированных только 52%

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области следует ускорить темпы ревакцианции от COVID-19. Сейчас повторно привились только 52%, заявил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Нам необходимо уже сейчас обратить внимание на ревакцинацию. Уже прошел 6-месячный период, когда мы шли крайне высокими темпами и вакцинировали по 20 тысяч человек. На сегодняшний день ревакцинированных только 52%, это низкий показатель, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Министр добавил, что ход иммунизации нужно держать на постоянном контроле, и особенно важно привлекать в медкабинеты людей 60 лет и старше. При этом эпидситуацию в регионе Юрий Кобзев назвал стабильной.

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