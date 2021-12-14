Глава донского Минздрава призвал ускорить темпы ревакцинации

На сегодняшний день ревакцинированных только 52% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области следует ускорить темпы ревакцианции от COVID-19. Сейчас повторно привились только 52%, заявил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Нам необходимо уже сейчас обратить внимание на ревакцинацию. Уже прошел 6-месячный период, когда мы шли крайне высокими темпами и вакцинировали по 20 тысяч человек. На сегодняшний день ревакцинированных только 52%, это низкий показатель, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Министр добавил, что ход иммунизации нужно держать на постоянном контроле, и особенно важно привлекать в медкабинеты людей 60 лет и старше. При этом эпидситуацию в регионе Юрий Кобзев назвал стабильной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась в последние недели (подробности)